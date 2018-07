Rogge maaien bij Staphorstdag gaat niet door: rogge door droogte al geoogst

Het is lang traditie in Staphorst: de burgemeester of een andere hoogwaardigheidsbekleder opent de eerste Staphorstdag door het maaien van rogge. Dit jaar gaat het door de droogte niet door. Vorige week is er al geoogst omdat dit echt niet langer kon wachten.

Gewoon met de hand en een zicht rogge maaien met als doel het ambacht niet te vergeten. Burgemeester Theo Segers deed het vorig jaar nog fanatiek en opende zo de Staphorstdag. Het feest gaat dit jaar niet door. ,,Ik ben hier al 26 jaar bij betrokken. Dit is de eerste keer dat dit niet bij de eerste Staphorstdag gedaan kan worden”, zegt Bé Veen, voorzitter van de Staphorstdag. ,,Dit is de natuur. De rogge was zeer droog en al rijp. We konden niet langer wachten, anders is het klaar met de rogge.”

Traditionele wijze

De rogge aan de Staphorster Kerkweg is woensdag 25 juli al gemaaid, wél op traditionele wijze. Twaalf vrijwilligers klaarden de klus met het warme weer. De rogge staat nu in een boerderij en wordt bij de drie Staphorstdagen met de vlegel en dorsmachine gedorst. ,,Het oogsten hebben we ook gedaan om deze nevenactiviteiten door te kunnen laten gaan”, zegt voorzitter Veen. ,,Het rogge oogsten is altijd een symbolische handeling. De rest gaat gewoon door, ik verwacht niet minder mensen. Meestal komen zo’n 5000 mensen. We balen er niet zo van.”

De symbolische opening is woensdag 8 augustus op een andere manier. ,,De burgemeester gaat nu misschien een Staphorster krentenwegge aansnijden. Na ontvangst in het Koetshuis gaan we altijd met burgemeester rogge oogsten. Nu verzinnen we iets anders.”