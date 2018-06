Rokende schoenzolen door dampend drugsafval bij IJhorst

Er staat een bestelbusje in lichterlaaie. In die veronderstelling haasten zich zaterdag meerdere politieagenten naar het bosgebied aan de Heerenweg bij IJhorst, dicht tegen de provinciegrens van Overijssel en Drenthe.

Klachten

,,De eerste agenten die ter plaatse kwamen zagen alleen rook uit het busje komen. De collega's die de agent waarvan de schoenzolen begonnen te roken wilden helpen, kregen ook klachten zonder in het buurt te komen van het busje", zegt Johan Ekkel. Hij is teamchef van de Politie IJsselland Noord.

,,Er zijn richtlijnen om hier mee om te gaan, maar als teamchef heb ik veel vragen en vraag ik mij af hoe de melding is verlopen. Hoe is het mogelijk dat zij zo massaal in aanraking daarmee zijn gekomen? Hier moeten we van leren.''

Dumpingen

,,Al die geweldige feestgangers die een pilletje nemen moeten beseffen dat ze het systeem in stand houden. Ze spekken de zakken van criminelen", zegt Ekkel. En: ,,We merken dat de dumpingen van drugs steeds meer deze kant op komen."

Het incident heeft impact op het team van Ekkel. ,,Dumpingen zijn er wel vaker, deze gevolgen duidelijk minder vaak. We hadden hier veel zorgen over, maar het belangrijkste is dat de agenten weer gezond zijn. Als teamchef schrik ik hier van. Midden in het weekend moesten we ineens voor veel vervangers zorgen."