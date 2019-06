Rouveen heeft eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland

De eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland is in het buitengebied van Rouveen geïnstalleerd. Op de meetsite van Rouveen wordt de bodemdaling vijf jaar lang gemeten.

De meetsite moet het begin zijn van een landelijk monitoringsnetwerk om bodemdaling structureel en frequent te meten. Het systeem moet inzicht geven in de snelheid van bodemdaling, maar ook hoe dit varieert in een gebied.

De meetsite is verspreid over elf boerenbedrijven. Bij elk boerenbedrijf is er een referentieperceel en een onderwaterdrainageperceel. Het waterschap en de boeren willen weten hoe effectief het onderwaterdrainagesysteem, waarmee het grondwaterpeil kan worden gereguleerd, is dat vorig jaar is aangelegd om bodemdaling te verminderen.

,,Rouveen is de eerste site van een landelijk monitoringsnetwerk. Als we bodemdaling net zo serieus en structureel meten als zeespiegelstijging, dan kunnen we leren van de goede voorbeelden en fouten uit het verleden en de juiste aanpak per gebied bepalen. Dit betekent dat we niet alleen meetsites moeten inrichten in veenweidegebieden, maar uiteindelijk ook in stedelijk gebied,” aldus Gilles Erkens van kennisinstituut Deltares dat onderzoek doet naar bodemverzakkingen.

Klimaatverandering

Sinds Nederland veengebieden is gaan ontginnen en land is gaan droogleggen zijn bodemdaling en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het grondwaterpeil werd omlaag gebracht, het veen oxideerde en de bodem daalde. De hoeveelheid daling werd nooit structureel vastgelegd, maar daar door de meetsite in Rouveen verandering in komen. Door de bodemverzakkingen vertonen sommige huizen in veengebieden scheuren en verzakkingen. Volgens onderzoekers van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie lijkt klimaatverandering een grote rol te spelen bij de versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling ontstaat.

Technieken

De bodemdaling wordt met vier verschillende methoden gemeten die gebruiken maken van de volgende technieken: landmeten, extensometer, LiDAR en InSAR. Door het toepassen van deze technieken kunnen methoden met elkaar worden vergeleken en worden geoptimaliseerd. Het streven van Delares en het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een nauwkeurige (mm-schaal) en vlakdekkende meetmethode.