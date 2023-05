Rouveen viert uitbundig bevrijding

68 appartemen­ten bovenop C&A in de binnenstad van Zwolle: zo gaat dat eruit zien

Eind 2021 werd bekend gemaakt dat bovenop C&A, in de binnenstad van Zwolle, 68 appartementen worden gebouwd. Door de problemen in de bouwsector heeft dat plan vertraging opgelopen, maar uitstel betekent volgens de eigenaren zeker geen afstel: ,,Dat we gaan bouwen, is zeker. Wij zijn overtuigd van dit plan.’’