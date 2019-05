Rouveense onderneemster Annet van Strik maakt nu zelf de uitstap

Ze gaat wat anders doen. Maar wat, dat wil Annet van Strik nog niet zeggen. Geen horeca meer voor de Rouveense, dat is wel duidelijk. Haar bedrijf De Uitstap - een groepsaccommodatie voor maximaal 23 personen, een Bed & Breakfast en een afzonderlijke feestzaal - staat voor 685.000 euro te koop.

Het is niet zo dat de verkoop noodzakelijk is. ,,Helemaal niet. De cijfers zijn heel goed; ik zit tot aan oktober vol. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik nog één keer helemaal wat anders kan gaan doen en ik heb ook creatieve plannen. Ik blijf ondernemen in de regio, maar ik ga een andere kant op. Iets waarbij ik veel contact heb met mensen. Het is geen horeca."

Dalmsholte

Dertig jaar geleden nam Van Strik de voormalige varkens- en kalverwegerij in de uiterste zuidpunt van de gemeente Staphorst over van haar ouders. Daarvoor runde ze als jonge meid een bedrijf in Dalmsholte, bij Lemelerveld. Haar ouders waren al begonnen met horeca. Van Strik toverde het bedrijf om tot een etablissement met een café, een feestzaal en een cateringbedrijf, toen De Roustap geheten, tientallen jaren een begrip in de regio.

Vier jaar geleden gooide ze het roer drastisch om. De onderneemster stopte met het café. Na een grote verbouwing werd het De Uitstap, een grote groepsaccommodatie, waarbij gasten zelf alles kunnen doen. Dat hoeft uiteraard niet. Met tal van regionale ondernemers maakt Van Strik arrangementen. Een aparte feestzaal, De Afstap, hoort ook bij het bedrijf.

Daarnaast houdt de onderneemster zich ook bezig met binnenhuisarchitectuur. Ook daar stopt ze mee. Ook is en was ze betrokken bij veel lokale evenementen, zoals de Staphorstdagen, Koningsdag in Rouveen en de grasbaanraces.

Stoffen