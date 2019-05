Schade stalbrand Staphorst aanzienlijk, verwondingen van één dier nog zorgelijk

De brand vond gisteravond kort voor 20:00 uur plaats in een stal aan de Klaas Kloosterweg West. Een half uur na aankomst had de brandweer de brand al onder controle. Het vuur ontstond doordat hooi, dat in de schuur lag opgeslagen, in brand vloog. Hoe dat vuur precies is ontstaan, kunnen de hulpdiensten de dag erna nog niet zeggen. Een woordvoerder van de politie laat wel weten dat er geen sprake is van brandstichting. In de omgeving waren grote rookpluimen te zien.