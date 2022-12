Scholen in Staphorst halen schouders op over KOZP-pakket: ‘Wij vieren geen sinterklaas’

De scholen in Staphorst hebben het inclusieve sinterklaaspakket dat actiegroep Kick Out Zwarte Piet maandagmorgen heeft laten bezorgen vriendelijk in ontvangst genomen. Wat ze ermee gaan doen, is nog de vraag. ,,Vanuit onze christelijke achtergrond vieren we namelijk helemaal geen sinterklaas.”