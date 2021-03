School Staphorst reageert geschokt op fatale aanrijding van leerling (6) op step: ‘Niet te bevatten’

Plan appartemen­ten in Hotel Waanders moet aangepast worden: ‘Nemen daar de tijd voor’

17 februari Er mogen best appartementen komen op de locatie van Hotel Waanders in Staphorst, maar 94 appartementen is voor Staphorst te veel. Ontwikkelaar Jan Mulder werkt aan een nieuw plan. ,,We gaan kijken wat haalbaar is.”