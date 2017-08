Scootmobiel rijdt water in, bestuurder ernstig gewond

Europese grasbaantop van start in Staphorst

24 augustus Bij AMBC Staphorst wreven ze zich in de handen na de finale van het Europees kampioenschap grasbaanrace in het Duitse Hertingen. Daar bleek dat het deelnemersveld voor de jaarlijkse wedstrijd op de baan aan De Tippe in Staphorst ongekend sterk is. De grasbaancommissie was al geruime tijd bezig om het internationale startveld zo sterk mogelijk te maken. Na het EK bleek dat de eerste acht in de eindstand maar liefst zes rijders naar Staphorst komen, waaronder de nieuwe Europees kampioen James Shanes uit Engeland.