Seksistische leuzen bij optreden Maan in Staphorst

Vandaag verscheen op website Dumpert.nl een korte video waarop een paar seconden te zien en horen is hoe het optreden van Maan wordt overstemd door schreeuwende bezoekers. 'Daar moet een piemel in', werd er geroepen.

Kleine groep

Volgens Kisteman had vrijwel niemand de leuzen gisteravond meegekregen. ,,Toen ik vanochtend over het filmpje hoorde schrok ik wel even. Maar ik heb mijn portiers, de dj en de manager van Maan gebeld en geen van allen was het opgevallen. De manager gaf juist complimenten over het verloop van de avond.''