‘Seriestalker’ uit IJhorst deed er alles aan om zijn broer in ongunstig daglicht te stellen

Verstoring zondags­rust is voor SGP Staphorst reden om tegen toeristi­sche plannen te stemmen

22 oktober Omdat de zondagsrust mogelijk in het geding dreigt te komen, heeft de SGP in Staphorst tegen een plan met tal van toeristische ontwikkelingen gestemd. ,,Wij zijn niet tegen die ontwikkelingen, maar willen wel een betere verankering van de zondagsrust’’, stelde Jan Slager. ,,Die zondagsrust zit in ons dna.’’