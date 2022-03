SGP en Gemeentebelangen winnaars van de verkiezingen in Staphorst, CDA levert zetel in

uitslag verkiezingenSGP is in Staphorst opnieuw de grootste partij. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag na het tellen van alle stemmen. De partij groeit van 5 naar 6 zetels in de raad. ChristenUnie blijft op 5 zetels, terwijl CDA 1 van de 4 zetels inlevert. Gemeentebelangen en PvdA houden hun aantal zetels.

Gedurende de avond leken SGP en ChristenUnie lang af te stevenen op een spannende nek-aan-nekrace. Laatstgenoemde begon met een flinke voorsprong door de maandag en dinsdag al uitgebrachte stemmen. De inhaalrace van SGP, met name dankzij de stembureaus in het dorp Staphorst zelf, was echter een indrukwekkende.

Waar SGP vier jaar geleden slechts 70 stemmen meer trok dan ChristenUnie, is het verschil dit jaar veel groter. De SGP trekt 3352 stemmen in de gemeente Staphorst, de ChristenUnie 2602. Die partij behoudt daarmee de huidige vijf zetels.

In absolute aantallen groeide Gemeentebelangen fors: 873 stemmen in 2018 tegenover 1347 bij de verkiezingen nu. Omgerekend blijft de partij op twee zetels staan. Ook PvdA behoudt haar ene zetel, hoewel de partij iets minder stemmen trok dan vier jaar geleden.

Verlies is er voor het CDA. De partij kreeg in de voorlopige uitslag 1607 stemmen, waar dat er vier jaar geleden nog 1900 waren. Dit betekent dat de raadsfractie krimpt van vier naar drie zetels. Het zorgt voor opluchting bij lijsttrekker Herriët Brinkman. ,,Het voelt als een kleine overwinning, gezien de landelijke ontwikkeling rond het CDA. Het valt ons mee.’’

PvdA-lijsttrekker Liesbert Lubberink sprak bij het sluiten van de stembussen nog de hoop uit om van één naar twee raadszetels te stijgen, maar zag bij tussenstanden gedurende de avond de kans reëel worden dat de PvdA uit de raad zou verdwijnen. ,,Het was heel spannend, maar we behouden onze zetel. Daar ben ik heel blij mee. Ik blijf met verve het linkse geluid laten horen.’’

Roelof Slager is als SGP-lijsttrekker ‘dankbaar voor deze uitslag’. ,,We hebben een stukje vertrouwen gekregen. We krijgen het mandaat van de kiezer. Dat is niet vrijblijvend. Er liggen uitdagingen op ons te wachten als het gaat om ruimte voor wonen of om de ontsluiting van Staphorst’’, reageert Slager direct na het bekend worden van de winst van zijn partij.

Hij vindt het nog te vroeg om het te hebben over mogelijke coalitievorming. SGP vormt nu samen met ChristenUnie de coalitie en deze combinatie stijgt van 10 naar 11 van de 17 zetels in de Staphorster raad. ,,We moeten eerst deze uitslag laten bezinken. Maar iets wat goed is, wees daar zuinig op.’’

Zijn evenknie Jan Carlo Bos van ChristenUnie wil ook nog niet hardop praten over een coalitiedeelname. ,,We zijn super tevreden dat we onze vijf zetels behouden. Die wonnen we vier jaar geleden en deze blijkt nu stabiel te zijn.’’

Burgemeester Jan ten Kate (rechts) woont op het gemeentehuis van Staphorst de uitslagenavond bij.

Hoewel de partij in de voorlopige uitslag op twee zetels blijft staan, is Gemeentebelangen in absolute aantallen een van de winnaars van de avond. De lokale partij trok bijna 500 stemmen meer dan in 2018. ,,Dat is aan de ene kant heel leuk...’’, reageert lijsttrekker Albert Stegeman veelbetekenend. Bij de tussenstanden gedurende de avond groeide bij Gemeentebelangen het gevoel dat een derde zetel haalbaar was. ,,Zou die komen? Nee, maar we zijn er niet verdrietig om hoor. De kiezer heeft ons echt beloond.’’

Stegeman gaat samen met nummer twee Anne Lok de raad in. Lok heeft er zin in en wijst op de omrekening van de verkiezingsuitslag: ,,De vorige keer hadden we 1,6 zetel, nu hebben we er 2,6. Omgerekend zijn het er in beide gevallen twee, maar dit is echt een overwinning.’’

De opkomst voor de verkiezingen in Staphorst ligt met 74,4 procent lager dan vier jaar geleden.

Nek-aan-nekrace

SGP-lijsttrekker Roelof Slager verwachtte aan het begin van de avond opnieuw een nek-aan-nekrace. ,,Het is best een beetje spannend. Natuurlijk hopen we dat we de grootste partij blijven’’, zegt Slager in een eerste reactie. Hij is blij dat inwoners de uitslagenavond samen kunnen beleven en niet op afstand. ,,Zeker als je ziet dat een democratisch land als Oekraïne nu in puin wordt geschoten.’’

Ook CDA-lijsttrekker Herriët Brinkman ging een spannende avond tegemoet. ,,Als ik kijk hoe het landelijk met het CDA gaat, krijg ik wel de kriebels. Maar we hebben ons goed ingezet de laatste vier jaar, dus ik hoop dat we onze vier zetels houden.’’

Toetje

Jan Carlo Bos van de ChristenUnie gaat voor het behoud van de vijfde zetel die vier jaar geleden werd veroverd. Maar ook hij weet hoe klein het verschil met de SGP destijds was. ,,We hebben de ambitie uitgesproken om de grootste partij te worden. Dat zou het toetje op de avond zijn’’, zegt Bos.

PvdA-lijsttrekker Liesbert Lubberink wil het zetelaantal van haar fractie verdubbelen. Ze zat de afgelopen vier jaar alleen in de Staphorster raad. ,,We hebben een fijne campagne gevoerd en hopen op een zetel erbij’’, zegt ze bij binnenkomst in het gemeentehuis.

Uitslagenavond

Kandidaten, politici en inwoners houden vanavond op het gemeentehuis samen de binnenkomende stemresultaten in de gaten. Presentatrice José Martin gaat in gesprek met de vijf lijsttrekkers en burgemeester Jan ten Kate, net als met de jongste en oudste kandidaat op de lijsten. De gebroeders Roo uit Rouveen zorgen voor een muzikale omlijsting van de avond.

Optreden van Jaap en Alfred Roo uit Rouveen op de uitslagenavond in Staphorst.

Uitslagenavond in Staphorst met burgemeester Jan ten Kate.