SGP wil af van voetballen op zondag in IJhorst

Fractievoorzitter Lubbert Talen van SGP vroeg het college van B en W tijdens de raadsvergadering van gisteravond naar de mogelijkheden om met het bestuur van de zondagclub in gesprek te gaan en deze te vragen om de speeldag te wijzigen.

,,Onze inwoners in IJhorst dragen we een warm hart toe, maar we kunnen het niet eens zijn met de activiteiten van de voetbalclub op zondag. Het bewaken van de zondagsrust is een opdracht die ons vanuit de Bijbel wordt gegeven. Meebetalen aan deze voetbalaccommodatie en daarmee bijdragen aan deze zondagsactiviteit kunnen we niet", zo stelde Talen. De verouderde toplaag van het voetbalveld in IJhorst is dringend aan renovatie toe. Ook uitbreiding van de verlichting is geen overbodige luxe.

Daar waar de voetbalclubs in Staphorst en Rouveen wel kunnen rekenen op gemeentelijk geld, is dat wat de in 1947 opgerichte vv IJhorst betreft voor de SGP volstrekt taboe.

Tonnen

In Staphorst verrees een accommodatie van 1,7 miljoen euro, de velden gingen recent voor tonnen op de schop en ook in Rouveen kwam een clubhuis, kosten 1,4 miljoen euro. Medio jaren zestig verbood Staphorst dat IJhorst op zondag van het gemeentelijke complex gebruik maakte.

Met hulp van velen richtte de club daarop elders in het dorp een nieuw eigen complex in. In de jaren tachtig had de gemeente dit 'zondagsveld' echter nodig voor een uitbreidingsplan. Toen werd er geruild. IJhorst mocht terug naar de oude gemeentelijke stek met een nieuw clubhuis, betaald door de gemeente, zo werd afgesproken. Dat was in 1989. Toen legden partijen overigens notarieel vast dat de vereniging veertig jaar lang, tot 2029, geen gemeentelijk geld zou krijgen.

Harry Meijer vernam gisteravond via deze krant het standpunt van de SGP. ,,Maar dat is natuurlijk niet helemaal nieuw", weet de voorzitter van voetbalvereniging IJhorst. ,,Vanaf het begin zijn ze er al op tegen dat wij op zondag voetballen. De meerderheid van onze honderd leden wil dat graag. En zolang dat zo is, blijven wij dat ook doen."