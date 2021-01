Simpel idee Tine levert vogels in Olde Maten maandenlang wintervoer op: record verpulverd

video ‘Zet je dorp niet te kijk, doe normaal’, is de boodschap van burgemees­ter Kok aan de jeugd van Staphorst

27 december Burgemeester Gerrit-Jan Kok van de gemeente Staphorst is enorm teleurgesteld in de jongeren die afgelopen nacht bij elkaar kwamen en vuurwerk afstaken. ,,Ze zetten hun eigen dorp te kijk voor heel het land’’, is de reactie van de waarnemend burgemeester.