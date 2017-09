Smaakmakers Festival wil grens oversteken

Kamerlid Carla Dik-Faber op Prinsjesdag in Staphorster klederdracht

19 september Staphorst is goed vertegenwoordigd deze Prinsjesdag. Langs de route zijn het de Staphorster dames in klederdracht, in de Ridderzaal gebeurt dat door ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber in een pakje van Staphorster klederdracht.