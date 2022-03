Sportwagen-spotters komen in berm bij Staphorst aan hun trekken, maar één dure auto komt niet voorbij

update Disco Lemele wil na zaterdag meer dan 500 gasten via 1G, Kisteman Staphorst wil niet testen

Zaal Dijk in Lemele viert zaterdag Love Tonight. Die dansavond zijn maximaal 500 bezoekers welkom, een QR-code is dan niet meer nodig. Vanaf zaterdag 5 maart mikt eigenaar Roelof Dijk weer wekelijks op een volle bak met maximaal 2400 gasten, die voor hun bezoek negatief getest moeten zijn. Henri Kisteman van het gelijknamige uitgaanscentrum in Staphorst houdt het voorlopig op 500 bezoekers en heeft in maart nog maar twee dansavonden gepland.

