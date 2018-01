Staatsbosbeheer ruimt stormschade snel op in Kuinderbos en Boswachterij Staphorst

Via social media meldde boswachter Harco Bergman dat in het Kuinderbos – op de grens van het oude en nieuwe land - zaterdag en zondag op een verantwoorde manier gebruik kon worden gemaakt van de fietspaden, de wandelroute in het Burchtbos en de parkeerplaatsen. In de Boswachterij Staphorst was dat niet anders, zo liet collega Nico Arkes weten na een zondagse inspectieronde door de bossen. Ook hier waren de doorgaande wegen en fietspaden als eerste obstakelvrij gemaakt. Vooral omdat het redelijk zonnige dagen waren, was het vrij druk in de bossen. Deels door mensen die vaker een frisse neus halen in het bos, maar ook door mensen die nieuwsgierig waren wat de storm voor schade had aangericht.