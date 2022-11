Staphorst geteisterd door brandjes: politie zet de jacht op de daders in

UPDATEDrukke tijden voor de brandweer in Staphorst. Het dorp wordt de afgelopen week namelijk geplaagd door kleine brandjes, vermoedelijk allemaal aangestoken. Zondagavond moest de brandweer al voor de achtste keer uitrukken, voor brand in een tuinhuisje aan de Hogeweg.

De schuur en de schutting ernaast brandden gisteravond helemaal af. Terwijl de brandweer bezig was de schuur te blussen en af te breken, kwam een volgende melding binnen van een containerbrand in een speeltuintje iets verderop. De politie had de brand in die prullenbak al geblust.

Vrijdagavond stonden in de dezelfde wijk een struik en een schuur in lichterlaaie, zaterdag was er brand in een container en eerder op de zondagavond stond er een plastic stoel in de fik. Volgens de politie waren er eerder deze week ook al kleine brandjes en staat de teller daarmee inmiddels op acht. Het gros daarvan zijn gesticht in de omgeving tussen de Industrieweg en de Bergerslag.

Forse schade

Reden genoeg om een onderzoek te starten. Want bij een aantal van deze branden is forse schade ontstaan en is er ook ‘sprake geweest van situaties die gevaar voor personen hadden kunnen opleveren’, zo meldt de politie Steenwijk-Staphorst op Instagram. ,,Dankzij de inzet van de brandweer Staphorst is de schade gelukkig beperkt gebleven.’’

De jacht op de daders is niettemin ingezet, maar heeft daarbij de hulp van de inwoners van Staphorst nodig. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.

De schuur aan de Hogeweg brandde zondagavond helemaal af.