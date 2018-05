Staphorst heeft een probleem met de verkeersveiligheid

Nieuw oorlogsmo­nu­ment in Staphorst voor bemanning Amerikaan­se bommenwer­per

27 april Waarom staat die steen, dat gedenkteken, sinds donderdagmiddag in de berm langs de Zwarteveenweg in Staphorst? Om de navolgende generaties te verhalen dat hier op 6 maart 1944 de Amerikaanse bommenwerper Flakstop zich in een weiland boorde, nadat het door Duits luchtafweergeschut was aangeschoten.