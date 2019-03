Staphorst is het walhalla voor liefhebbers obstakelruns

Nergens in Nederland is een betere indoor- en outdoorbaan te vinden voor liefhebbers van survivals en obstakelruns dan in Staphorst. Want Obstakels.com heeft Family Fit Indoor uitgeroepen tot de beste trainingslocatie. En de Staphorster Obstacle Run is ook nog eens de mooiste kleine run van ons land.

Family Fit Indoor uitgeroepen tot beste trainingslocatie van ons land. Op de foto staan Jarne Koobs (l) en eigenaar Frans Mussche.

Obstakels.com is de Nederlandse overkoepelende organisatie voor deze snelst groeiende sport ter wereld. Het publiek bepaalde dat de sporters in Staphorst het beste uit de voeten kunnen. 160 bedrijven deden mee aan de verkiezing. Twee jaar geleden won het bedrijf van Frans Mussche (25), een jaar na de opening, al de titel van beste indoorbaan.

De Obstacle Run in Staphorst, die op 31 juli voor de derde keer plaatsvindt in de dorpskern, is de mooiste kleine run van ons land. Als bestuurslid van de Stichting Activiteiten Staphorst (SAS) is Mussche ook daar bij betrokken. ,,Ik wil elke keer vernieuwen, telkens nieuwe dingen erbij bouwen. Wat ik in wedstrijden zie, bouw ik hier na. Ja, ik hang hele dagen in de touwen.”

Mussche, die vroeger voetbalde en op de crossmotor zat, kwam in 2015 in aanraking met de obstakelrun: zo snel mogelijk klauterend, slingerend en hangend een hindernisparcours afleggen, vaak door de natuur met onderweg water en modder. Bij officiële wedstrijden gaat het om vijftien kilometer en vijftig hindernissen.

Zijn moeder Anja Geene van sportschool Family Fit zag hem naar Amerika vertrekken om vervolgens tijdens een kwalificatiewedstrijd elfde te worden. ,,Toen dachten we samen: hier moeten we wat mee doen. Een jaar later hadden we een indoorbaan, en meteen de mooiste van Nederland’’, zegt de Staphorster, die in 2016 het EK in zijn leeftijdsklasse won en vorig jaar als tiende eindigde op het WK. Hij komt nu terug van een blessure en barst van de ambities. ,,Ik wil dit jaar overal in de top vijf eindigen.’’