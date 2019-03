Staphorst krijgt Hardenberg niet mee in fietspad

Doodzonde

Gevaarlijk

De cijfers op het Hardenbergse gedeelte lopen uiteen van circa 85 fietsers in maart tot 250 fietsers in mei. In juli zijn 225 fietsers op deze weg geteld. Dat er weinig fietsers zijn is volgens Lubberink logisch. ,,Het is daar veel te gevaarlijk, met veel bomen, bochten en slechte bermen.”

Staphorst gaat dus nu zelf maar aan de slag. ,,We hebben veel moeite gedaan om Hardenberg mee te krijgen. Dat is helaas niet gelukt”, aldus wethouder Mussche. In februari 2017 stelde de Staphorster gemeenteraad al 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van het fietspad op eigen grondgebied. Vanuit de provincie is maximaal 453.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Volgende maand gaat Staphorst aan de slag met de planuitwerking voor het fietspad tot de kruising Respersweg. In mei volgt er een inloopmiddag voor betrokkenen en beginnen de gesprekken voor de grondaankoop. De planning is dat eind dit jaar met de aanleg kan worden begonnen.