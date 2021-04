Staphorst maakt nieuwe burgemeester bekend

Jacob Spiker (CDA) verlaat gemeente­raad Staphorst voor plek in Provincia­le Staten: ‘Mooie uitdaging’

18 februari Jacob Spiker verruilt de gemeenteraad in Staphorst voor een plek in de fractie van het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel. Hij volgt daar de vertrokken Bouwien Rutten op. ,,Ik vind het mooi om de Kop van Overijssel te vertegenwoordigen bij de provincie.”