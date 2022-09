Staphorst maakt werk van aanpak eenzaamheid met manifest en beurs

Samen oppakken

Wethouder Alwin Mussche: ,,Eenzaamheid aanpakken begint bij het met elkaar in contact komen. Met de ondertekening van het manifest willen we, als maatschappelijke organisaties en als gemeente, er gezamenlijk voor zorgen dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen. Samen willen we eenzaamheid aanpakken.’’

Eén van de activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen is de Gezond Meedoen Beurs in het Dienstencentrum. Bezoekers kunnen hier zaterdag 1 oktober kennis maken met organisaties en mensen die zich inzetten voor het welzijn van de mensen in Staphorst. Iedereen is welkom van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie over de beurs en de andere activiteiten staat op de website.