Staphorst maakt zich weer op voor eigen luchtballonnenfestival: ‘Alle 35 ballonnen weer op één avond, vanaf één plek’

Vorig jaar moest de organisatie nog hemel en aarde bewegen om het festijn überhaupt door te laten. Eerst maakten de toen geldende coronamaatregelen een creatieve oplossing noodzakelijk: in plaats van op één locatie stonden de ballonnen op liefst zeven plekken klaar voor vertrek . Het slechte weer was vervolgens op de geplande vrijdag spelbreker, waarna er op zaterdag alsnog ballonnen konden opstijgen .

Dat was 2021: voor 2022 staat er een ‘vertrouwd’ programma klaar, schrijft de organisatie in een persbericht. Op de avond van vrijdag 8 juli nemen 35 ballonnen passagiers mee door de Kop van Overijssel. Het vertrek is als vanouds vanaf de manege aan de Schuthekkeweg in Staphorst. Zaterdagavond 9 juli is dit jaar de ‘uitwijkavond’, als er vrijdag geen vertrek mogelijk is.