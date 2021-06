Staphorst moet aan de slag met klachten buren over ‘rommelschuur’ in Rouveen

Lucas Knoll uit Rouveen weer­spreekt dat buurman last kan hebben van rommel en overlast: ‘Er is niks te zien’

10 mei Lucas Knoll, die een loods aan de Sluitersweg in Rouveen heeft, meent dat zijn buurman de rechters een rad voor ogen probeert te draaien met diens klachten over rommel op zijn terrein en geluidoverlast van slijpwerkzaamheden. ,,Ze kunnen er helemaal niks van zien en overlast is er ook niet’’, zei Knoll vandaag bij de Raad van State in Den Haag.