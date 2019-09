Staphorst moet op zoek naar nieuwe gemeentesecretaris

Zonnepark mag in Staphorst, maar niet van harte

11 september Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO) kan een vier hectare grote waterberging in combinatie met een zonnepark bij Beentjesgraven in Punthorst aanleggen. Knarsetandend zette de Staphorster gemeenteraad deze week het sein op groen. Raadsleden zijn van mening te weinig tijd te hebben gekregen gehad zich in het onderwerp te verdiepen. Maar er moest nu een besluit worden genomen om de subsidie voor WDO niet in gevaar te brengen.