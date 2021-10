Staphorst piekt steeds harder met coronabesmettingen: ‘Ik voel me niet onveilig’

Het is halverwege de middag als een oudere vrouw de Hema in het winkelcentrumpje aan de Ebbinge Wubbelaan in Staphorst binnenloopt. Ze houdt haar hand onder de hygiënezuil. Die is leeg. Ze kijkt om zich heen en loopt enkele passen naar een tafeltje verderop. Ze pakt de bus voor het reinigen van het winkelmandje en sprayt het goedje op beide handen. Twee keer flink wrijven en ze loopt verder de winkel in.