Staphorst rijk aan rijbewijzen, steden blijven achter

In deze regio zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Staphorst staat met 90,2 procent stevig aan kop, in geen enkele andere gemeente komt het percentage boven de 90 procent uit. Buurgemeenten Dalfsen volgt op een tweede plek met 88,9 procent, vlak voor Bronckhorst (88,5). Ook op de noordelijke Veluwe is het rijbewijsbezit hoog. Heerde, Oldebroek en Elburg zitten elk op ruim 85 procent.

In de grote steden in deze regio is het beeld heel anders. In Lelystad heeft ‘slechts’ 75,1 procent een rijbewijs en ook Zutphen, Deventer en Zwolle komen met respectievelijk 77,9 procent, 78,3 procent en 79 procent achteraan hobbelen. In vergelijking met andere grote Nederlandse gemeenten vallen deze percentages overigens wel mee. Zo heeft onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Eindhoven, Maastricht, Wageningen, Utrecht en Groningen nog geen 70 procent een rijbewijs.