Staphorst roept inwoners op: ‘Geen plastic folie gebruiken in strijd tegen jeukrups!’

Toiletten bij dagrecrea­tie in regio IJsselland gaan weer open, geen extra boa's op mooie tweede pinkster­dag

28 mei Openbare toiletten bij dagrecreatie in de regio IJsselland gaan weer open. Dat hebben de elf burgemeesters besloten. Wel worden ze extra schoongemaakt en worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen. Met matrixborden bij drukke plekken in de regio worden bezoekers gewezen op eventuele drukte.