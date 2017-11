Staphorst verliest in rap tempo rieten daken

,,Het riet neemt in een dramatisch snel tempo af", luiden de lokale Monumentenadviesraad en de Erfgoedvereniging Heemschut de noodklok in een nota die donderdag op een 'rietconferentie' in Museum Staphorst wordt aangeboden aan wethouder Bart Jaspers-Faijer. Het is een geldkwestie.

Was riet vroeger veel goedkoper dan pannen - de reden dat boeren dit gebruikten - nu is het veel duurder. ,,Als rieten daken aan het eind van hun levensduur zijn, vervangen de eigenaren het riet door pannen. Dit door gebrek aan financiële steun. Pannen zijn de helft goedkoper, maar het tast monumentale boerderijen en het beschermd dorpsgezicht aan. De boerderijen horen met riet gedekt te zijn. Deze karakteristieke dakbedekking hoort net zo bij Staphorst als de klederdracht en het slagenlandschap", stelt Arie van der Spek van Heemschut.

Staphorst kent zo'n 300 gemeentelijke monumenten en bijna net zoveel rijksmonumenten, bijna allemaal riet gedekte boerderijen. ,,Door het ontbreken van subsidies verdwijnt het riet."

Ernst

De nota roept een problematisch beeld op. Beide organisaties schetsen daarin de ernst van de situatie. Voorzitter Jouk Huisman van de Monumentenadviesraad benadrukt dat er iets moet gebeuren. ,,We zijn allemaal trots op Staphorst, maar zijn we ook trots op de karakteristieke rieten daken in ons beschermd dorpsgezicht en willen we daar als gemeenschap de portemonnee voor trekken? Doen we dat niet, dan is het over dertig jaar voorbij. Het wordt dakbedekking voor rijke mensen", aldus Huisman, die een inventarisatie maakte van rieten daken vanaf 1960 tot nu.