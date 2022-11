Staphorst wordt geteisterd door brandjes: dit is nummer 5

De schuur en de schutting ernaast brandden gisteravond helemaal af. Terwijl de brandweer bezig was de schuur te blussen en af te breken, kwam een volgende melding binnen van een containerbrand in een speeltuintje iets verderop. Hier stond een prullenbak in brand die door de politie al geblust was.

Vrijdagavond stond in de dezelfde wijk een struik en een schuur in brand, zaterdag was er brand in een container en eerder op de zondagavond stond er een plastic stoel in de brand. De politie is bezig met onderzoek.