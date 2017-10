Staphorster bodemvondsten liggen te pronken in Rouveen

videoNederland stond de afgelopen dagen in het teken van de Nationale Archeologiedagen. Zaterdag was de Veldschuur Bid en Werk in Rouveen een tijdelijk museum met lokale schatten, vooral bodemvondsten. Topper was de zilverschat van Rouveen: 99 zilveren munten uit de 16e en 17 eeuw.

Hij heeft tekst en uitleg, maar bovenal houdt Ian Veerman (25) uit Rouveen, vinder en mede-eigenaar van de schat, een oogje in het zeil. De 99 zilveren munten glimmen in een vitrinekast.

Drommen mensen komen naar het educatief centrum. Ze kunnen ook zelf gevonden voorwerpen meebrengen. Echte verrassingen levert dat niet op. "En toch ligt de Nederlandse bodem tjokvol leuke dingen", zegt archeoloog Kasper van den Berghe (44) die de vondsten bekijkt.

Het geheim? ,,Niet lukraak zoeken, maar eerst onderzoek doen naar bewoning en vroegere activiteiten. Het is een leuke hobby. Je hoopt altijd op die felle piep van edelmetaal."

Volledig scherm Bezoekers kijken wat rond en laten zich informeren. Hier bij een verzameling oude pijpen (koppen en stelen) © Pedro Sluiter Foto

Publiekstrekker is ook Eric Tieken (45) uit Zwolle. Zijn hobby: pijpenkoppen verzamelen. Hij heeft er tientallen, veelal gemaakt in Zwolle, waar honderden jaren lang veel pijpenmakers actief waren. "Ik zoek vaak op plekken waar vroeger bagger uit de stadsgrachten terecht kwam. Je vindt de mooiste exemplaren, vaak gemaakt door Zwolse pijpenmakers Abraham Haddis of Adolf van der Veen uit begin 17e eeuw. Als ik een mooi exemplaar vind, ben ik zo blij als een kind."

De Staphorster bodem gaf de afgelopen jaren veel prijs. Zo vonden amateurarcheologen begin 2012 in een akker in Rouveen een mannenset, gouden en zilveren knopen, een zilveren billenketting en een fraai zakhorloge. Het bleek te gaan om de buit van een roofmoord in 1941.

Bodemschatten

Ook deze schat is te zien, net als de bronzen halsring die Rouvener Klaas Harink in 2013 uit de grond haalde. Het is een sieraad van 2500 jaar oud, waarschijnlijk een offergave, in het veen gegooid om goden gunstig stemmen. In de Veldschuur liggen replica's. De echte ring ligt bij Klaas in de kast. Hij geeft hem niet af.

Stefan Jan den Bouwmeester (30) uit Havelte is een detectorfanaat. "Het is net als met vissen. Meestal vang je niks, maar soms heb je mazzel. Ik vond 18e eeuwse duiten in een akker bij Onna."