Staphorster dracht met lef op de catwalk

kaart Steeds drukker op de A28 in Overijssel en Gelderland (maar met de files valt het mee)

11 april De drukte op snelweg A28 in Gelderland en Overijssel is in vijf jaar tijd met zo’n 16 procent gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Maar tot extra veel files heeft dat niet geleid. De grootste problemen zitten tussen Nijkerk en Amersfoort.