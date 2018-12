Staphorster Evert Bloemert gaat voor ‘exoskelet’ van 107.000 euro

De Staphorster, die in 2016 een dwarslaesie opliep, hoopt dat hij het benodigde bedrag voor het einde van het jaar bij elkaar heeft. Zijn doel: zelfstandig kunnen lopen met een exoskelet.

Presentator Bert van Leeuwen volgt in ‘Je Geld of Mijn Leven’ vier patiënten die proberen via crowdfunding geld bijeen te krijgen. Hoe komt de EO bij Evert Bloemert terecht?

,,In juni heb ik meegedaan aan een handbikebattle in Oostenrijk. In mijn team zat Dennie Jager, die eenzelfde soort stichting heeft als ik. Ik denk dat ze via hem bij mij terecht zijn gekomen. Een week of drie, vier terug kreeg ik een telefoontje of ik mee wilde doen aan dit nieuwe EO-programma.’’

Het antwoord was ‘ja’, zo blijkt. Niet getwijfeld?

,,Ik heb al langer in mijn hoofd dat ik via mijn Stichting Wielskracht in een exoskelet wil lopen. Dennie, mijn kameraad uit het handbiketeam ken ik alleen in een rolstoel. Als zo'n grote vent in zo'n ding dan in een keer voor je staat en ziet hoe hij in zo'n ding loopt, dan gun je dat iedereen. Ik ben - tussen aanhalingstekens - de ‘gelukkige’ die een kans krijgt. 107.000 euro op tafel leggen is niet te doen, ik ben mij er van bewust dat dit een uitgelezen kans is.’’

Is zo'n programma nodig?

,,Ja, ik wil heel graag meewerken aan onderzoeken om het exoskelet in het verzekeringspakket te krijgen. En het skelet en de positieve dingen die er uit voortkomen naar buiten brengen, zodat de zorgverzekering het gaat vergoeden.’’

Hoe was het om Evert Bloemert op tv te zien?

,,We zaten eerst live in De Wereld Draait Door in de Westergasfabriek in Amsterdam. Best wel spannend natuurlijk. Mijn vrouw, zoon van 15 en dochter van 13 zijn bij de uitzending van DWDD geweest. Erg spannend, maar ze weten allemaal hoe graag ik dit wil. Daarna hebben we met alle deelnemers aan het programma ‘Je Geld of Mijn Leven’ ons eigen programma terug gekeken. Het is vreemd om jezelf op tv terug te zien, maar het is voor een goed doel.’’

En hoe gaat het met het goede doel?

,,Sinds de uitzending woensdagavond gaat het hard bij alle vier deelnemers. Eén van de deelnemers heeft het geld zelfs al binnen. Ik zit ruim een halve dag na de uitzending op 53 procent. Onvoorstelbaar, ik heb er geen woorden voor. We gaan er gewoon vol voor, is het niet linksom, dan rechtsom.’’

Het exoskelet is binnen bereik?

,,Als het zo doorgaat, hoop ik voor het einde van het jaar het geld bij elkaar te hebben en in de eerste helft van 2019 kan beginnen met trainen in een exoskelet. Dat wordt geproduceerd in Duitsland en elk skelet wordt specifiek voor de gebruiker gemaakt. Omdat ik voor het programma een bedrag moest noemen, zijn alle maten al opgenomen en kan er op korte termijn een exemplaar voor mij beschikbaar zijn.’’