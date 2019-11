Staphorster is paar tientjes meer kwijt aan onroerende zaakbelasting in 2020

De onroerende zaakbelasting gaat in Staphorst komend jaar met 10 procent omhoog. Om het de drie jaar daarna jaarlijks weer met hetzelfde percentage te verhogen, zoals het college van B en W wil, haalde in de ruim vijf uur durende begrotingsvergadering deze week bakzeil. ,,Een gemiddeld huishouden gaat in 2020 ongeveer 30 euro meer betalen. Dat valt voor ons te verdedigen richting burgerij. De jaren daarna zien we wel weer”, stelt fractieleider Jan Carlo Bos van de ChristenUnie.

De uiteindelijke doelstelling van B en W om op voorhand in vier jaar tijd 140 euro bij de burgers weg te halen , is zelfs voor CU en coalitiegenoot SGP een brug te ver. ,,Laten we die ozb van jaar tot jaar bekijken”, oppert ook SGP-fractievoorzitter Erik Hattem, in de wetenschap dat er tot 2023 nog twee miljoen euro op tafel moet komen om in dat jaar een sluitende begroting te hebben.

Minder uitgeven

Vertrek

Het ging in de begrotingsvergadering niet over geld alleen. Het vertrek van burgemeester Theo Segers in januari volgend jaar maakte de tongen nog even los. ..Het in kort tijdsbestek vertrekken van een raadsgriffier, wethouder en burgemeester kan wellicht los van elkaar staan. En dan deze begroting. Technisch klopt die, maar er is geen visie. Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van Staphorst”, aldus Liesbert Lubberink (PvdA). Alfred Stegeman (Gemeente Belangen) noemde het vertrek van Segers, na ruim vier jaar burgemeesterschap in Staphorst, een ongelukkig moment. ,,We zitten in een bestuurscrisis. Met twee onervaren wethouders. Dit is voor Staphorst geen periode om vrolijk van te worden”. Segers gaf toe dat de gemeente er financieel gezien niet rooskleurig voorstaat. ,,Maar de sfeer binnen het college en het gemeentehuis is goed. En het woord bestuurscrisis is te zwaar aangezet.”