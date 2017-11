Staphorster ondernemer jaagt op truckbandenbende

In het gras achter het Staphorster transportbedrijf Mussche ligt een bakje met gereedschap. Vast van jongens die een hut willen bouwen, denkt de ondernemer. Tot even later z'n zoon thuiskomt: ,,Papa, er zit een groot gat in het hek!" Jan Mussche springt meteen overeind. ,,Ik dacht 'da's niet goed' en ben nog gaan rennen ook. Maar ja, op een paar na waren alle banden al weg."

Reconstructie

Mussche heeft inmiddels een reconstructie kunnen maken van de roof die zaterdag plaatsvond. Dankzij camerabeelden van andere ondernemers weet hij dat een vrachtwagentje om acht minuten voor één 's nachts over de Industrieweg langs zijn bedrijf reed. Vijf minuten later was het nabij de snelwegoprit. ,,Geen tijdstip om te laden en te lossen."

Voorkennis

De banden zijn volgens hem aan de achterzijde door het kapot geknipte hek van het terrein gehaald en over de geluidswal heen in twee wagens geladen die op het fietspad stonden. ,,Ze zaten in een container aan de achterkant. Niet te zien vanaf de Industrieweg. De dieven moeten voorkennis gehad hebben." Ja, meerdere daders, want één persoon was dit nooit gelukt, stelt de transportondernemer. ,,De banden zijn over de geluidswal gerold, maar als je er in je eentje drie hebt gedaan, ben je al moe."

Schade: 10.000 euro

De waarde van de vrachtwagenbanden met velgen schat hij op 10.000 euro. ,,Ik had net een voordelig partijtje gekregen van Euromaster, maar ben er helaas ook voordelig af gekomen. Het is zo gemeen, hè." En dan is de Staphorster er ook nog eens niet voor verzekerd. ,,Hadden ze op een vrachtauto gestaan dan was hetwel onder de verzekeringsvoorwaarden gevallen."