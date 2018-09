Staphorster senioren oefenen reizen in openbaar vervoer

Video Rogge dorsen doe je met jenever (om al het stof uit je keel te spoelen)

29 augustus ,,Dorsen maakt dorstig", weet Johannes ten Klooster (77) uit Rouveen. Zijn rogge wordt tijdens de Oogstdag bij De Veldschuur in Rouveen op oorspronkelijke wijze gedorst: met de stok én met een authentieke dorsmachine. Het traditionele jenevertje of brandewijntje ('Dat kregen we al vanaf half twaalf, om al dat stof weg te spoelen.') komt vooralsnog niet op tafel. ,,Aan het eind van de dag misschien."