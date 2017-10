Staphorster wethouder De Jong houdt het voor gezien

"Na twaalf jaar als wethouder, vier jaar in de gemeenteraad en daarvoor een periode in de steunfractie gaat deze deur voor mij sluiten." Nu al terugkijkend zegt hij dat een 'een gevoel van dankbaarheid' overheerst. "In goede samenwerking tussen raad, college en organisatie is er veel bereikt. Voor en samen mét onze inwoners."

De Jong (46) is vanaf 1998 politiek actief in Staphorst. In de periode van 2002 tot 2006 was hij namens SGP lid van de gemeenteraad. Vanaf 2006 is hij wethouder. In de huidige periode heeft De Jong zaken als financiën en belastingen, personeel en organisatie, verkeer en vervoer, jeugd en onderwijs, coördinatie decentralisaties en bibliotheek in zijn portefeuille. Ook is hij locoburgemeester. Verder is De Jong auditor voor de Stichting certificering openbare bibliotheken.