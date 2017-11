Staphorsters met bouwplannen mogen zelf Het Oversticht bellen

Het gaat hierbij om een gezamenlijke proef van de gemeente Staphorst en Het Oversticht in Zwolle, dat zich inzet voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. De proef is onderdeel van het project EPOS, dat staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst.

,,Hiermee wordt het proces dat particulieren en bedrijven doorlopen voor een omgevingsvergunning voor kappen, slopen of bouwen essentieel anders dan voorheen", zegt een woordvoerder van de gemeente Staphorst. ,,Initiatiefnemers krijgen meer verantwoordelijkheid en vertrouwen van de gemeente. Helemaal vóór in het proces verzamelen zij zelf informatie voor de aanvraag."

Welstand

Niet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning is een advies over welstand, monumenten, landschap of archeologie nodig. In de gevallen waar een dergelijk advies wel onderdeel is van het traject tot een omgevingsvergunning kan de initiatiefnemer voortaan rechtstreeks contact opnemen met Het Oversticht.