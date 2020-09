Staphorsters woedend vanwege locatie nieuwe windmolens: ‘Wij zijn op het verkeerde been gezet’

De woordvoerder van de gemeente deelde vandaag mede dat de procedure omtrent de bouw van de windturbines tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ‘goed was verlopen’. Dat schoot bij wijkbewoonster en woordvoerster Anneke van der Veen in het verkeerde keelgat. ,,Wij zijn vanaf het begin op het verkeerde been gezet, zowel door de gemeente Staphorst als door Wij Duurzaam Staphorst (WDZ)’’.



De locatie Lommert was al in kannen en kruiken terwijl de verantwoordelijk wethouder Jaspers Faijer het deed voorkomen of alles nog mogelijk was, zei Van der Veen. Zij stapte vandaag met een advocaat namens tientallen wijkbewoners naar de Raad van State. ,,Als onze locatie de beste was, dan hadden we ons daarbij neergelegd’’. Zoeklocatie 6, bij Rouveen-Oost, was volgens de bewoners van de wijk veel beter geweest. ,,Daar staan meer windmolens en kan er geclusterd worden. Precies wat in het klimaatakkoord staat: clusteren’’, zei van der Veen.