Staphorstse kinderen verzamelen tien ton Hollandse eikels

De opbrengst van de jaarlijkse inzameling van de eikels in Staphorst is sinds Slager het initiatief nam in 2013 niet zo hoog geweest. De eikels zijn bedoeld voor het voederen van de wilde zwijnen in de dennenbossen in de Duitse Eiffel. Naast het zakcentje kregen de bijna 300 kinderen allemaal een mooie pen met speciale opdruk mee naar huis. ,,Bovendien hebben we op deze manier een hele groep kinderen en jongeren achter het beeldscherm weggekregen", vertelt Slager over de achterliggende gedachte van zijn natuuractie. De bossen en boomlanen in Staphorst kennen bijzonder veel eikels, het is dus een koud kunstje om met een kruiwagen vol eikels aan te komen, zo bewezen de enthousiaste jongelingen.