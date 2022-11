Station in Staphorst is volgens Overijssel onhaalbaar: ‘Er rijden genoeg bussen naar Zwolle en Meppel’

‘Vreselijk boos’ om geweld in Staphorst, directeur Amnesty: 'Mensen nemen het recht in eigen hand'

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International, vindt het ‘vreselijk’ wat er gisteren in Staphorst is gebeurd. ,,Degenen die zich slecht gedragen, worden beloond.” In een auto die gisteren is belaagd door voorstanders van Zwarte Piet in Staphorst, zaten waarnemers van Amnesty. Zij kwamen het demonstratierecht in Nederland onderzoeken.

20 november