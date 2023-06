Sterftecijfer in Staphorst onder landelijk gemiddelde

‘Harde jongen, dan weer zachte vrouw: de IJssel laat zich niet temmen’

Zwollenaar Wim Eikelboom was ooit NPO-zendercoördinator en EO-eindredacteur. Hij zegde zijn banen op en ging zijn liefde achterna: de IJssel. Hij maakt er al een podcast over. Nu is er een boek: Geen Dag Zonder De IJssel.