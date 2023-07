Stevige buien met een enkele keer onweer in Staphorst vandaag

De vonk tussen Erik en Ellen sloeg over in de kibboets: ‘Israël onze liefde, werd liefde voor elkaar’

Een vakantieliefde hoeft niet bij één zomer te blijven. Erik (57) en Ellen (54) Hilhorst uit Genemuiden leerden elkaar kennen in een kibboets in Israël en tijdens een gezamenlijk tripje naar Egypte sloeg de vonk over. ,,Je hebt samen iets meegemaakt, dat is altijd een rode draad gebleven.’’