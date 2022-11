Stevige reacties op verzet tegen asielzoekers in Staphorst: ‘Heeft niks met geloof te maken’

Gedwongen door drukke werkzaamhe­den verlaat Staphor­ster oppositie­lei­der Alfred Stegeman de raad: ‘Voor het wethouder­schap niet de geschikte persoon’

Deskundig, betrouwbaar, een man met humor, goedlachs, scherp, intelligent, wijs, rechts-liberaal, lokale politicus met het hart op de goede plaats, rots in de branding, vriendelijk, ondernemend, volksvertegenwoordiger pur sang. Zomaar enkele kernmerken die volgens politieke mede- en tegenstanders van toepassing zijn op Alfred Stegeman. Hij is wegens drukte al gestopt als raadslid van Staphorst, zijn officiële afscheid is op 25 oktober. Een afscheidsinterview.

14 oktober