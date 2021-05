Stichting wil beschermde status voor Molukse graven in Staphorst

LEZERSREACTIE ‘Documen­tai­re Waterman over Giethoorn roept onbehaag­lijk gevoel op’

4 mei In welke mate is toerisme maakbaar? Toerisme en recreatie zijn onlosmakelijk verbonden met de leefomgeving in Giethoorn en dus ook met het water en de natuur. Zondag 2 mei werd de documentaireserie Waterman van BNN-VARA uitgezonden. In deze aflevering spelen Giethoorn en Nationaal Park Weerribben-Wieden de hoofdrol. Ga de serie zeker kijken want het zijn prachtige beelden.