Straat in Staphorst verandert in sloot na flop met ‘waterpasserende bestrating’

Paula Foppen moest vorig jaar even glimlachen, toen in de Willem de Zwijgerstraat in Staphorst een gemeentelijk onderzoeksteam met tuinslang, zandzakken en meetapparatuur de klinkers aan een test onderwierp. Op de vierkante meter werd een regenbui nagebootst, om zo de waterproblemen eens van dichtbij te bekijken. ,,In onze straat hebben de mensen de laatste jaren regelmatig klachten ingediend. Als we last hebben van flinke hoosbuien dan lijkt het net of er een sloot in de straat ligt. Het water kan er niet weg. En in de winter als de smeltende sneeuw opvriest wordt de straat heel glad.”