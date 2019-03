Strijd om windmolens in gebied de Lommert bij Staphorst is nog niet beslecht

Sceptisch

Raadsleden stellen kritische vragen over de mate van slagschaduw en geluidshinder van de draaiende wieken. Die kunnen de gezondheid immers schaden van de ongeveer veertig huishoudens die binnen een straal van 1000 meter van de windreuzen wonen. Volgens een opgestelde milieueffectrapportage valt dat allemaal reuze mee. ,,Windturbines kunnen bij individuen wel tot het ervaren van hinder leiden en daardoor indirect tot gezondheidseffecten leiden. Er is echter geen rechtstreeks verband tussen windturbines en gezondheidseffecten aangetoond. Het windpark kan gerealiseerd worden binnen de geldende wet- en regelgeving”, citeert Martijn Klooster van Pondera Consult uit het ruim tweehonderd pagina’s tellende rapport. Raadsleden zijn sceptisch. Is het wel de goede locatie? Is er niet een betere plek in Staphorst? Kloppen de cijfers wel wat betreft het aantal decibellen aan geluid en de slagschaduw?

Betere locaties

WDS heeft inmiddels een vergunning aangevraagd bij de gemeente om de drie windmolens te mogen bouwen in de Lommert. De gemeenteraad bespreekt de kwestie op 16 april. Daar zal naar verwachting nog een harde noot gekraakt worden. Op 7 mei neemt de raad een besluit over de vergunningaanvraag. Als de raad groen licht geeft, komt het besluit ter inzage te liggen en kunnen burgers bezwaarschriften indienen. Namens het buurtcomité Behoud de Lommert laat Gerben van Spijkeren weten weinig wijzer te zijn geworden van de bijeenkomst. ,,Steeds weer hetzelfde verhaaltje van WDS. Het klopt van geen kant. Er zijn betere locaties in de gemeente. Sluit toch aan bij de bestaande windmolens in Rouveen-Oost”, geeft hij de raadsleden mee. ,,Wij hopen op het gezonde verstand van de gemeenteraad. Steeds meer Staphorsters worden wakker en beseffen dat de Lommert niet de beste plek is en dat de gevolgde procedure aan alle kanten rammelt”. Met dat laatste doelt Van Spijkeren op het feit dat er geen inspraak is geweest over de locatie en dat de gemeenteraad niet zelf voor die plek heeft gekozen. ,,Nu de vergunning nog in de raad ter tafel komt voelen we ons niet kansloos.’’