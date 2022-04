Strooizout nu opgeslagen in duurzaam nieuw gebouw bij Staphorst

Windmolens en zonnevel­den kunnen lang niet overal in gemeente Staphorst

Nog maar drie gebieden in de gemeente Staphorst komen in aanmerking voor de bouw van windturbines en de aanleg van zonneparken. Het gaat om de omgeving van het bestaande energielandschap in de hoek van de A28 en de N377, ten zuiden van het Staphorster bos bij Punthorst en het Westhuizingerveld langs de gemeentegrens met Hardenberg.

29 maart