Stroper uit Dalfsen neemt gevangen roofvogel mee in auto, politie Staphorst grijpt in

De politie heeft gisteravond in Staphorst een 64-jarige man aangehouden vanwege stroperij. In zijn auto werd een roofvogel gevonden, die even daarvoor in het wild was gevangen.

Rond 19.40 uur controleerde de politie aan de Vijverweg in Staphorst een auto. In het voertuig trof zij een kooi aan met daarin de roofvogel. Het ging om een buizerd. Het dier was volgens de politie kort daarvoor in het wild gevangen door de man en meegenomen.

Na zijn arrestatie is de verdachte naar het politiebureau in Zwolle gebracht en daar ingesloten. Het gaat om een inwoner van de gemeente Dalfsen. De buizerd is overgedragen aan de dierenambulance.

Zwaar vermoeid

De politie schrijft op Facebook dat het dier zwaar vermoeid was. De bedoeling is dat de buizerd de komende dagen in de dierenopvang blijft om bij te komen en vervolgens weer wordt vrijgelaten in de natuur.

